Роналду подарил «Серебряную бутсу» Нани

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подарил «Серебряную бутсу» партнеру по команде полузащитнику Нани. Случилось это после победы над Францией (1:0) в финале Евро-2016.

«Ты больше, чем капитан, ты – чемпион! Спасибо за подарок! Вперед, Португалия, мы — чемпионы!» – написал Нани в Instagram

Напомним, что «Золотую бутсу» получил форвард сборной Франции Антуан Гризманн, забивший 6 голов и сделавший две результативные передачи. Роналду провел на турнире 625 минут, за которые он забил три гола и отдав три результативные передачи.