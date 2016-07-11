Анри раскритиковал новый формат Евро-2016

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри выступил с критикой нового формата Евро-2016 после завершения турнира. Напомним, в финальном матче сборная Франции уступила Португалии в дополнительное время (0:1).

«Когда третья команда получает возможность выйти в плей-офф, то все понимают, что для этого будет достаточно трижды сыграть вничью. Я приветствую победу Албании над Румынией и то, что показала нам Исландия, но в целом новый формат, думаю, погубил групповую стадию турнира», – считает Анри.

Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места в группе, сыграв вничью с Австрией, Исландией и Венгрией.