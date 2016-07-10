Рядом с отелем сборной Франции был произведен контролируемый взрыв

Накануне финала Евро-2016 между сборными Франции и Португалии рядом с отелем французской команды местной полицией был совершен контролируемый взрыв. Как сообщает Get Football News France, правоохранительные органы уничтожили подозрительный пакет, в котором оказалась забытая одним из болельщиков одежда.

Напомним, матч между сборными Франции и Португалии пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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