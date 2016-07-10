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    Мостовой: «Этот Евро показал, что уровень футбола поднимается»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги чемпионата Европы-2016.

    «Мне понравился этот турнир и новый формат Евро. Мы увидели много интересных команд, сценариев. Думаю, маленькие страны заслуживают того, чтобы играть в финальной части. К тому же с расширением Евро шансы появляются у всех – вот Португалия вышла из группы с третьего места и дошла до финала. Были Уэльс, Исландия, впервые участвовавшие в Евро. Они оказались намного сильнее нас. А те же Австрия и Швеция, что были с нами в одной отборочной группе, никуда не вышли. Этот чемпионат говорит о том, что уровень футбола поднимается – те, кто не был признанным фаворитом, имеют право рассчитывать на успех», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2016 18:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 июля 2016, 01:01

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 июля 2016, 23:04

      Наша сборная никак не может угнаться за этим растущим уровнем футбола......

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2016, 20:57

      у нас футболистов стало меньше зато аналитиков из них можно создать 20 сборных

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2016, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давно говорю и буду говорить хватит Мостовой ПИСТЕТЬ языком лучше иди тренируй молодежь подымай российский футбол а от того что ты целыми днями красуешься на МатчТВ наш футбол не поднимется кто нибудь передай те ему или покажите мой пасквиль

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июля 2016, 20:52

      Подымается, кроме России

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 18:31

      у нас только зарплаты игроков поднимаются а футбол нет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 10 июля 2016, 18:26

      При Брежневе был застой, но футбол рос и были игроки мирового уровня - Дасаев, Гаврилов, Баль, Буряк, Блохин, Оганесян и грузинская плеяда во главе с Чивадзе и Кипиани Я многих не перечислил Очень многих. Сейчас демократия а фубол в застое. Видимо нужен вновь Ильич

      -1
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > levon_man 10 июля 2016, 19:14

      При Брежневе к власти пришли те, кто потом продал страну.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > levon_man 10 июля 2016, 20:53

      из всех кого ты перечислил только два русских так что не надо путать тот футбол с нынешним забудьте уже СССР там в основном играли нынешние иностранцы

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июля 2016, 18:25

      Не поднимается,а медленно встаёт

      -2
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 18:22

      уровень футбола поднимается везде кроме нас

      1
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