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    Кирай: «Штаны – элемент моей экипировки, как перчатки или бутсы»

    Голкипер «Халадаша» и сборной Венгрии Габор Кирай после товарищеского матча с «Тереком» (0:2) поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2016.

    – Каждая товарищеская игра, в том числе и с «Тереком», важна для нас – мы ведем подготовку к старту чемпионата Венгрии. В первом матче нам предстоит играть с «Ференцварошем».

    – Успели отдохнуть после чемпионата Европы?

    – Времени на отдых не было, я не делал паузу в тренировочном процессе, чемпионат Венгрии стартует 16 июля.

    – Наверное, Вы получили много поздравлений по итогам выступления на Eвро-2016. Как в Венгрии отнеслись к результатам команды?

    – Люди были очень рады, атмосфера в Венгрии была великолепной. Мы заняли первое место в таблице на групповом этапе. Игра с Бельгией была сложной, это сильная команда. Вообще, бельгийцы были тайным фаворитом на турнире, но выбыли в следующем раунде.

    – Вас, наверное, спрашивали не раз, по поводу игры в серых штанах, и Вы верны своему стилю...

    – Я играю в штанах 20 лет, это для меня такой же элемент экипировки, как мои перчатки или бутсы.

    Фантазиста: Угадай победителя Евро-2016 и получи iPod!

    Источник: ФК «Ахмат»

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    10.07.2016 16:28
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