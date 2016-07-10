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    Венгер: «Гризманн является одним из претендентов на «Золотой мяч»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

    «Считаю, что Гризманн является одним из претендентов на «Золотой мяч». В Испании он не сильно отстает от успехов Месси и Роналду, но на его стороне возраст и статистика. Он забил шесть голов на Евро-2016 и сделал несколько результативных передач.

    На клубном уровне он дошел до финала Лиги чемпионов в составе «Атлетико», забив множество голов в важных матчах. Почему бы ему не завоевать «Золотой мяч»?» – цитирует слова Венгера Konbini.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 13:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +319

      alexfor 10 июля 2016, 16:04

      гризманн дубль сделает)

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 июля 2016, 15:30

      Многое будет зависеть от результата финала чемпионата Европы. Выиграет Франция... забьет Антуан решающий мяч и возможно всё!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 июля 2016, 15:02

      Какой Гризманн? Ты о чём вообще? Если только в тройку, не более того... Т.к. Рон и Суарез это по-моему без вопросов, но на вакантное 3 место есть гном (его точно пропихнут)... Хотя есть ещё более достойные ребята чем гном, тот же Бэйл, Гризманн, Игуаин.... но тройка будет Рон, Суарез, Месси

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      Рейтинг: +319

      alexfor > ivanthebest 10 июля 2016, 16:00

      да такой гризманн. в лч тянул и с барсой, и с баварией, в отличие от кристины, которой только на вольфсбург хватило. та же ситуация и на евро - гризманн куда продуктивнее и ярче балерины, а если сегодня еще и евро возьмут, то какие вопросы? ну а суарес только в ла лиге блистал, к сожалению.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > alexfor 10 июля 2016, 18:11

      могу даже поспорить, что Рон и Суарез будут 100% в тройке, там же должен быть и Гризман, но будет гном...

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      Рейтинг: +319

      alexfor > ivanthebest 10 июля 2016, 18:25

      а чем тебе гном не угодил? выиграл ла лигу, кубок испании, 2 место ка. если он вместо суареса будет в 3-ке, не удивлюсь, но займет он там 3 место, а борьба за зм будет сегодня.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июля 2016, 13:47

      В пятерке будут Роналду, Месси, Суарес, Гризман и пятым бы Година поставил.

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      Рейтинг: +319

      alexfor 10 июля 2016, 13:44

      выиграет евро, спокойно можно дать. он и на лч и с барсой тянул, и с баварией.

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