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    Португалия и Франция в решающем матче определят триумфатора Евро-2016

    Сегодня, 10 июля, состоится финальный матч Евро-2016, в котором сыграют сборные Португалии и Франции. Фаворитами противостояния выступают хозяева европейского первенства французы, которые по пути к финалу оставили за бортом турнира немцев, исландцев и ирландцев. В свою очередь сборная Португалии выбила из сетки Евро-2016 команды Хорватии, Уэльса и Польши.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Португалия – Франция. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

    Фантазиста: Угадай победителя Евро-2016 и получи iPod!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 10 июля 2016, 21:48

      Французы могут забить и 4 мяча,ну и Роналду наверное 1 забьет))

      1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 10 июля 2016, 21:46

      Слёзы Рони 12 ночи !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 10 июля 2016, 21:38

      Франция-Португалия: 3:1

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 июля 2016, 11:56

      Однозначно лягушатники!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 июля 2016, 11:02

      Победит сильнейший

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