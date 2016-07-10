Муса: «Надеюсь выиграть чемпионский титул с «Лестером»

Форвард «Лестера» Ахмед Муса рассказал о том, чего ждет от своего первого сезона в АПЛ.



«Английская Премьер-лига – сложный чемпионат, но я буду делать в нем все возможное. Я играл против английских клубов, а также смотрел матчи местного чемпионата по телевизору. Многие верят в то, что «Лестеру» удастся повторить свой успех прошлого сезона. Я же надеюсь выиграть титул с этой командой.

Лига чемпионов — это особенный турнир, но в нем нет ничего страшного. Нужно будет просто играть в свой футбол», — сказал бывший игрок ЦСКА.

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