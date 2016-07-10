Гранквист с Измайловым присоединились к общей группе футболистов «Краснодара»

Защитник Андреас Гранквист и полузащитник Марат Измайлов присоединились к другим футболистам «Краснодара» на сборе в австрийской Лиенце.

«Прибыл в расположение команды ее капитан – центральный защитник Андреас Гранквист. Стоит отметить, что главный ответственный за порядок в защите «быков» вернулся из краткосрочного отпуска дважды капитаном. Еще одну повязку Гранквисту передал Златан Ибрагимович, объявивший о завершении выступлений за сборную Швеции. Вторым «возвращенцем» стал полузащитник Марат Измайлов, которого в команде все приняли очень тепло и не скрывали своей радости от его возвращения. Да и сам Марат, судя по всему, тоже счастлив вернуться в коллектив. Гранквист с Измайловым сходу включились в тренировочный процесс, приняв участие в обоих занятиях субботы», – говорится в заявлении пресс-службы.

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