Адвокат Добровинский: «Кокорина и Мамаева шампанским угощал российский олигарх»

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Понимаете, я знаю, кто послал шампанское. Он говорит: над ребятами начали подсмеиваться после того, как наша сборная вылетела. И он решил угостить всех шампанским в честь ребят, чтобы нивелировать эту неудачу на Евро-2016.

Для того самого олигарха оплатить счет было все равно, что купить билет в метро для обыкновенного москвича», – заявил Добровинский.