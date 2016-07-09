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    Адвокат Добровинский: «Кокорина и Мамаева шампанским угощал российский олигарх»

    Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Понимаете, я знаю, кто послал шампанское. Он говорит: над ребятами начали подсмеиваться после того, как наша сборная вылетела. И он решил угостить всех шампанским в честь ребят, чтобы нивелировать эту неудачу на Евро-2016.

    Для того самого олигарха оплатить счет было все равно, что купить билет в метро для обыкновенного москвича», – заявил Добровинский.

    Источник: НТВ

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    09.07.2016 23:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июля 2016, 15:30

      Мне интересно, что стало бы после матча с Уэльсом с игроками нашей сборной и её главным тренером при товарище Сталине?! Предвижу беседу с характерным для грузин акцентом:
      - Товарищ Сталин! Мамаев и Кокорин решили после позорного провала поболтаться по буржуазным клубам и слегка расслабиться, подлечить нервы...
      - Лаврентий Павлович! Обеспечьте товарищам санаторно-курортное лечение... На природе, на свежем воздухе... Где-нибудь под Магаданом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 10 июля 2016, 09:13

      Раз ему так легко заплатить такую сумму пригласили бы тогда всех болельщиков накрыли бы поляну, спокойно бы всё обсудили и приняли бы решение, а неет эти два упыря в одну харю жрали шампусик за 30 килорублей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 июля 2016, 08:39

      Pizdëshc

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 02:48

      Российский олигарх Мудко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 10 июля 2016, 02:44

      Оправдываем? Адвокат Добровинский...

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 10 июля 2016, 00:21

      будет билетик в метро и тебе адвакатишка и тому уебку, наворовавшему

      3
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 23:47

      Ты сука что-ли!!!! Это гавно около футбольное развесилило весь народ здравовыслящий!

      3
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