Адвокат Добровинский: «Кокорина и Мамаева шампанским угощал российский олигарх»

Мне интересно, что стало бы после матча с Уэльсом с игроками нашей сборной и её главным тренером при товарище Сталине?! Предвижу беседу с характерным для грузин акцентом:
- Товарищ Сталин! Мамаев и Кокорин решили после позорного провала поболтаться по буржуазным клубам и слегка расслабиться, подлечить нервы...
- Лаврентий Павлович! Обеспечьте товарищам санаторно-курортное лечение... На природе, на свежем воздухе... Где-нибудь под Магаданом...
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Понимаете, я знаю, кто послал шампанское. Он говорит: над ребятами начали подсмеиваться после того, как наша сборная вылетела. И он решил угостить всех шампанским в честь ребят, чтобы нивелировать эту неудачу на Евро-2016.
Для того самого олигарха оплатить счет было все равно, что купить билет в метро для обыкновенного москвича», – заявил Добровинский.