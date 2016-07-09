Хавбек «Сибири»: «Нам такой досуг, как в Монте-Карло, и не снился»

Полузащитник «Сибири» Александр Макаренко прокомментировал скандал с вечеринкой Александра Кокорина и Павла Мамаева в ночном клубе в Монте-Карло.

«Нам такой досуг, как в Монте-Карло, не снился, поэтому тяжело поставить себя на это место. Если бы у меня были такие возможности, то по-другому бы свой досуг проводил. И самое неприятное, что это накладывает отпечаток на все футбольное общество. И потом начинают всех людей, которые в стране причастны к футболу, считать дармоедами, бездельниками после такого. Неприятно было», – приводит слова Макаренко «НГС.Новости».