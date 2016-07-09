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Радимов: «Думаю, история с Кокориным не затянется надолго»

9 июля 2016, 19:20
4

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перевод нападающего Александра Кокорина в его команду.

– Полностью доволен тем, как Кокорин отработал сегодня с нами, выполнил всю программу тренировки. После нашего основного занятия он работал дополнительно – это согласовано с тренерским штабом основной команды. Участие Александра в матче с «Соколом» маловероятно. Во-первых, вопрос физической готовности. Во-вторых, непонятно, что с заявкой. Он же заявлен за основной состав, а игроки основного состава не могут за нас играть. Третий момент – «Зенит-2» – это все же команда для молодежи, а не для игроков национальной сборной.

– Как ваши молодые ребята восприняли работу рядом с таким мастером?

– Никто ничего вслух не говорит, но, наверное, для молодого пацана показатель, если с ним рядом выходит игрок, который только что вернулся с чемпионата Европы. Но вида никто не подал.

– Можно ли сказать, насколько затянется история с Кокориным в вашей команде?

– Я думаю, ненадолго. Неделя-две. Скоро же стартует чемпионат в премьер-лиге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (4)
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андрей андреев
1468081576
Что и требовалось доказать)))
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трениришко
1468085145
теперь от всей молодежки зенита и от радимова говном несет
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Андрей Ермошин
1468085505
На ЧЕ Кокоша был проездом, так как торопился в Монако, на рандеву с главным гавноедом Пашенькой Мамаевым.
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kotmyshka
1468085982
Во-первых, вопрос физической готовности.?!
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