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    Куман: «Переход Витселя в «Эвертон»? Это возможно»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопросы о трансферной кампании клуба, отметив, что переход в стан «ирисок» хавбека «Зенита» Акселя Витселя и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты вполне возможен.

    «В настоящее время мы усердно работаем в этом направлении. Нам удастся заполучить несколько отличных игроков. Перейдут ли в «Эвертон» Витсель и Мата? Это возможно», – сказал Куман.

    По информации СМИ, в число претендентов на 27-летнего бельгийца входят также входят «Наполи» и «Челси».

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.07.2016 13:27
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