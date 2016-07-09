Оздоев: «Не нужно выставлять богатство напоказ»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев дал понять, что не собирается прекращать активную деятельность в социальных сетях.

– Вы очень активны в социальных сетях. Не собираетесь на время закрыть страницу, в связи с последними событиями?

– Нет. Мир движется, все меняется. Люблю быть активным. Мне нечего закрывать, я не разгульный человек. Есть семейная жизнь, которая не выносится наружу. В остальном должны быть рамки, и уважение к людям. Не нужно выставлять напоказ богатство.