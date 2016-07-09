Ванек – игрок «Уфы»

«Уфа» объявила о подписании полузащитника «Виктории» из Пльзени Ондржея Ванека.

«Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с полузащитником сборной Чехии Ондржеем Ванеком сроком на четыре года.

Ондржей Ванек – воспитанник клуба «Брно». В 18 лет он переехал в Прагу, подписав контракт со «Славией». С января 2011 года Ванек начал выступать за клуб «Баумит Яблонец» из города Яблонец-над-Нисоу. В январе 2014 года Ванек перешел в турецкий клуб «Кайсериспор».

Два предыдущих сезона новичок «Уфы» провел в чемпионате Чехии, защищая цвета «Виктории Пльзень», за которую провел 46 матчей и забил 7 голов.

Ванек является действующим игроком Сборной Чехии по футболу. Дебют состоялся 14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Венгрии», – сказано на официальном сайте «Уфы».

В прошлом сезоне Ванек сыграл за «Викторию» 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в один миллион евро.