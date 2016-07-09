Бабаев: «Слуцкий в любом случае не собирался уходить из ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что главный тренер Леонид Слуцкий остался бы в клубе при любом результате сборной России на Евро-2016.

«Еще до Евро говорил, что мы исходим из желания Леонида Викторовича Слуцкого. Мне задавали много вопросов, в том числе провокационных: ищем ли мы замену и так далее.

Я общался с Леонидом Викторовичем до турнира, тогда он четко обозначил свою позицию, согласно которой не собирался уходить из ЦСКА при любом раскладе, вне зависимости от того, удачно выступит сборная на Евро или нет.

Слуцкий – человек слова, я это знал, потому не могу сказать, что после континентального первенства испытал облегчение от его возвращения, поскольку знал о его изначальном желании остаться», – сказал Бабаев.