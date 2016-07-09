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  • Бабаев: «Слуцкий в любом случае не собирался уходить из ЦСКА»

Бабаев: «Слуцкий в любом случае не собирался уходить из ЦСКА»

9 июля 2016, 01:01
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что главный тренер Леонид Слуцкий остался бы в клубе при любом результате сборной России на Евро-2016.

«Еще до Евро говорил, что мы исходим из желания Леонида Викторовича Слуцкого. Мне задавали много вопросов, в том числе провокационных: ищем ли мы замену и так далее.

Я общался с Леонидом Викторовичем до турнира, тогда он четко обозначил свою позицию, согласно которой не собирался уходить из ЦСКА при любом раскладе, вне зависимости от того, удачно выступит сборная на Евро или нет.

Слуцкий – человек слова, я это знал, потому не могу сказать, что после континентального первенства испытал облегчение от его возвращения, поскольку знал о его изначальном желании остаться», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (6)
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Exotoxin
1468015641
Очень важное сообщение для средних пяти тысяч на стадионе.
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Exotoxin
1468015660
Клуб-мразь
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чей котэ
1468016042
Оказывается они заранее все знали,ублюдки конские
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a-rakhmatov
1468037052
Кони без Мусы не вытянут и Слуцкого выгонят....
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vladimir-7
1468044111
Всё правильно, Слуцкий нужен ЦСКА, ЦСКА нужен Слуцкий. А, Вы завидуйте, неудачники.
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yorgenbarenz
1468048095
Внимательно почитав интервью,приходишь к выводу,что Бабаев не испытал облегчения от возвращения Слуцкого !
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