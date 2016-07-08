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    Слуцкий: «Мамаев получил рассечение брови в бытовой ситуации, никакой драки не было»

    Главный тренер ЦСКА и экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал, откуда на самом деле у хавбека Павла Мамаева появилось рассечение брови на следующий день после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против Словакии (1:2).

    – Писали: Павел Мамаев оскорбил вас после матча со Словакией, на следующий день ему зарядил за это Роман Широков.

    – Такого не было.

    – Откуда тогда у Мамаева появились швы на брови?

    – Давайте придерживаться классической версии – в тренажерном зале. Я могу разочаровать любителей жареного – избиений не было.

    – Тогда расскажу то, что я знаю: на самом деле дрались Широков и Глушаков, Мамаев пошел их разнимать и по касательной получил по лицу.

    – Чуть-чуть не так. Это не драка. Это бытовое повреждение, не связанное с проявлением недовольства, бунта или межличностного конфликта. Тупо бытовая неурядица.

    Источник: Sports.ru

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    08.07.2016 14:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 8 июля 2016, 22:39

      тошнит уже от Лени......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 8 июля 2016, 19:18

      Всё было банально просто... Пацаны орали что они говно, Кокорин решил это дело отметить, но случайно крышка от шампанского пизданула Мамаю в бровь..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июля 2016, 17:36

      Господи,за что ты нас ненавидишь и наказываешь такой сборной?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 8 июля 2016, 17:11

      Мля,какая странная херь там происходила,они значит там до 9 утра орали то,что они ГАВНО,видать так орали что разбудили Мамая,после чего тот ТУПО бился о стену,крича им чтобы они ложились спать.Тупо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > triton004 8 июля 2016, 17:33

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июля 2016, 16:58

      Да уж в ГазМясе и то коллектив дружнее, там хоть один всех пи... воспитывает )))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2016, 16:05

      Удивительная история.Такое может произойти только в притоне.

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июля 2016, 16:01

      Хваленая атмосфера сборной... Кто там еще с кем дерется? Конефей и Игнаш? Дзюба и Коко с Березами?

      -3
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 15:42

      Никакой драки не было - была бытовая поноживщина

      -3
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 8 июля 2016, 15:34

      Не команду,а непонятный сброд на Евро отправили.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 июля 2016, 15:26

      Все эти "тайны мадридского двора" и недомолвки вместе с очевидными фактами создают впечатление, что во Франции сборная только и занималась тем, что не соблюдала режим, расслаблялась пивом, а перед решающим матчем ещё и вместо сна дружно занималась самобичеванием в номере главного тренера...

      Глава 6. Шизофрения, как и было сказано (М.А.Булгаков. "Мастер и Маргарита").

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