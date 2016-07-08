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    Аллен: «Полуфинал Евро – большой шаг в развитии футбола Уэльса»

    Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен рассчитывает повторить успех на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

    «Мы с самого начала говорили, что приехали на этот турнир не туристами. Мы планировали задать тон к чемпионату мира и квалификации Евро-2020. Думаю, возраст команды позволяет нам рассчитывать на это в ближайшие несколько лет.

    Мы должны правильно использовать полученный опыт и импульс. Это нас вдохновляет. Достижение полуфинала Евро – это большой шаг в развитии футбола Уэльса. Я очень горд быть частью этого успеха», – заявил Аллен.

    Напомним, что на проходящем во Франции Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала турнира, где уступили Португалии (0:2).

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.07.2016 09:43
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