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Петицию о роспуске сборной России подписало более 125 тысяч человек

7 июля 2016, 16:48
24

Более 125 тысяч человек подписало петицию на сайте Change.org о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ направлен президенту РФ, Государственной Думе и правительству страны.

«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. Вот уже 10 лет долгожданного чуда нет. Может быть, стоит что-то менять, может быть, мы пропустили что-то важное», – говорится в тексте петиции.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (24)
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Barsuk52
1467899517
и я 125001
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Pro100Kid
1467899752
Если Мутко останется при власти, то хоть 10 000 000 000 набери эта петиция,ничего не изменится...
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Алексей1988
1467899929
идиоты xD
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Ponich
1467900038
Если государство это подпишет то больше ничего не будет. Т.к. по правилам ФИФА вмешательство государства карается дисквалификацией РФС от всех турниров (международных и континентальных). Могут и ЧМ 18 отнять.
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FanatSerj
1467902786
ну радует всего 125 тысяч идиотов, не так у ж и много на всю страну )) Уже от одной просьбы "расформировать сборную" кретинизмом полным попахивает. а фраза "На сэкономленные деньги построить футбольные поля" просто добивает своим тупизмом и элементарным незнанием кто игрокам зарплату платит.
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Serjoga
1467911649
О том, чтобы ни один игрок, выходивший на поле в составе сборной России на ЧМ-2014 и Евро-2016 не вышел в будущем в новой сборной подпишется не глядя 90 000 000 человек. А вы ведете речь о каких-то 125 000!
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Виталий1
1467915903
В конце 80-х - начале 90-х годов в период разгула оголтелой "свободы", популизма, народных волеизъявлений..., короче идиотизма, когда губернаторами краёв и мэрами городов выбирали спившихся грузчиков (зато свой!) или бандитов, был принят такой сверхидиотский закон о выборности руководителей предприятий. Трудовые коллективы на общих собраниях простым голосованием избирали директора! Кого там только в тот короткий период не навыбирали!!! Сколько предприятий страны в итоге прекратило своё существование! И вот смотрю, теперь сборную страны по футболу будет набирать не главный тренер, а Народ! Ну-ну, посмотрим! Я этот дебильник уже видел.
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андрей андреев
1467916121
Кстати,сайт Change.org пиндосовский. Хозяева находятся в Америке.И нам он не указ.Это всё происки Госдепа. Лодку раскачивают нашу.Подводную. .
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guron88
1467973313
Не слушайте не кого ! Подписывайте петицию, голосуйте, участвуйте ! Хоть что нибудь делайте ! Не будьте равнодушными ! Равнодушие - худшее зло...
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Stason77
1468082345
"Кстати,сайт Change.org пиндосовский. Хозяева находятся в Америке.И нам он не указ.Это всё происки Госдепа. Лодку раскачивают нашу.Подводную. ." Вон из СТРАНЫ -пидоры которые подписывают всякое говно! Артему Асханову в первую очердь в жопу КОЛ!
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