Петицию о роспуске сборной России подписало более 125 тысяч человек

Более 125 тысяч человек подписало петицию на сайте Change.org о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ направлен президенту РФ, Государственной Думе и правительству страны.

«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На сэкономленные деньги построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением. Вот уже 10 лет долгожданного чуда нет. Может быть, стоит что-то менять, может быть, мы пропустили что-то важное», – говорится в тексте петиции.