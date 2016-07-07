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Мерфи: «Проблема сборной России в ее главном тренере»

7 июля 2016, 08:58
20

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что виновником неудачного выступления сборной России на Евро-2016 является Леонид Слуцкий.

«Игра сборной России меня очень разочаровала. Такой турнир, как Евро, – это борьба на пределе. Ты можешь быть игроком среднего уровня, ты можешь просто быть не готовым, но ты обязан сражаться за свою страну. Сборная России не сражалась. Я видел игру с Уэльсом, и мне показалось, что этим игрокам все равно. Может, им не нравился тренер? Я не знаю. Но, повторю, что ты обязан драться. Они не дрались.

Провал России — это проблема тренера. Он подбирал игроков и должен был следить за коллективом», — сказал он.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Мерфи Дэнни Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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Black Giz
1467871375
Не парься, дружище. Наша сборная-это наши проблемы.
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Alex3920486
1467871889
Ёпте, это мы и сами знаем... Вопрос в том, когда этой проституции вокруг футбола, придет конец...?! Уже 1/2 страны готова нахер их всех разогнать...
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Kulimen
1467872850
В своей бы сборной разобрались. Там помимо команды еще и болельщики проблемные
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yorgenbarenz
1467873328
Да все знают,что Слуцкер-чёрт из табакерки.Упал с дерева головой,подался в ВШТ.Пулемётные курсы окончил с отличием.(Млин,это же приравнивается по сложности с Академией Генштаба).Тренировал пацанов-мало ему,просунули кто-то в Торпедо-Зил,которое перед этим вытащил из могилы блестящий в прошлом футболист В.Петраков.Прекрасный тренер Петраков был крайне возмущён паскудной проделкой,но что поделаешь,когда у Слуцкеров нет совести.Ничегошечки не добившись в заурядном клубе и Крыльях(в Самаре,правда,отличился-слил игру с Тереком),Слуцкер опять чьими-то клешнями был заботливо поставлен в ЦСКА,где любой журналист сможет достичь результата-настолько сильны там игроки.Повыигрывав в России,Слуцкер решил,что созрел для сборной.И вот, после фиаско на Евро,где наши игрочки еле бегали-загнал тренер нагрузками,меня не покидает мысль,что это всё не случайно....Крылья -Терек,понимаешь-ли.... Или план Даллеса проник уже во всё в России.
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Ден 781
1467873624
Когда после игры ЦСКА с Баварией, Слуцкий сказал что Бавария это космос, я сразу понял что он авно. Тьфу тряпка
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sidul1
1467874458
наш футбол пошел не по тому пути,кроме денег вообще не что не волнует,везде воруют и врут.конца и края этому бардаку не видно.Слуцкий просто не того уровня тренер,а вот Мутко-это еще тот чинуша,кто его тащит?он же все развалил,его место за решеткой,а его ни трогают.С головы рыба тухнет!
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SHIKARDOS
1467879742
Дело не в тренере. Уже столько перепробовали, а результат - один.
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ДЖУZ
1467879866
у нас тренер меняется а игроки нет, в эьом точно проблема
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Smekaev
1467921563
Да не, прав он. В конце концов тренер состав набирает, он мотивирует и все такое. К тому же Слуцкий в европе сливает почти все матчи.
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deinego77@yandex.ru
1467927855
Им просто нужен имидж им насрать на страну главная задача скопление денег! Сборная ..... это их хобби.
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