Мерфи: «Проблема сборной России в ее главном тренере»

Бывший игрок сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что виновником неудачного выступления сборной России на Евро-2016 является Леонид Слуцкий.



«Игра сборной России меня очень разочаровала. Такой турнир, как Евро, – это борьба на пределе. Ты можешь быть игроком среднего уровня, ты можешь просто быть не готовым, но ты обязан сражаться за свою страну. Сборная России не сражалась. Я видел игру с Уэльсом, и мне показалось, что этим игрокам все равно. Может, им не нравился тренер? Я не знаю. Но, повторю, что ты обязан драться. Они не дрались.



Провал России — это проблема тренера. Он подбирал игроков и должен был следить за коллективом», — сказал он.