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  • Ру: «В российском футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев»

Ру: «В российском футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев»

7 июля 2016, 08:05
7

Известный французский наставник Ги Ру прокомментировал игру сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне финишировали последними в группе, набрав в трех матчах одно очко.

«Конечно, этой сборной далеко до той, которая была во времена СССР. В вашем футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев. Когда наступает время формировать сборную, обнаруживается, что местных игроков высокого уровня почти нет. Их на протяжении сезона приносили в жертву. В принципе времени еще достаточно, чтобы кто-то из молодых смог себя проявить. Но с ними надо настойчиво работать», — сказал француз.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (7)
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Adekvat07
1467868909
чушь
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Sedoi_Goblin
1467875087
Не путайте писю с пальцем,уважаемый Ги.ру! Легионеры АПЛ сильно отличаются от своих коллег из РФПЛ! Ну ооочень сильно...
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FanatSerj
1467876153
есть и другое, хронические неудачники )) даже у нашей сборной успехов по последним года и то больше чем в Англии. А если посмотреть все завоеванные титулы у Англии, то вообще можно усомниться, что они футбол придумали.
И еще бы один пунктик отметил - внутренняя под коркой мозга, недооценка соперника.
Как там Харт кричал в игре с Исландией - "мы этому дерьму не можем проиграть!" )))
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Nayturs
1467878164
Уважаю этого тренера!
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Garrincha58
1467926590
а во Франции играют одни французики бред несет Ги Ру тоже уже из ума выжил
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palych1974
1467940618
А по-моему, у нас наоборот: "засилье лимита")
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