Ру: «В российском футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев»

Известный французский наставник Ги Ру прокомментировал игру сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне финишировали последними в группе, набрав в трех матчах одно очко.



«Конечно, этой сборной далеко до той, которая была во времена СССР. В вашем футболе та же проблема, что и в Англии, – засилье иностранцев. Когда наступает время формировать сборную, обнаруживается, что местных игроков высокого уровня почти нет. Их на протяжении сезона приносили в жертву. В принципе времени еще достаточно, чтобы кто-то из молодых смог себя проявить. Но с ними надо настойчиво работать», — сказал француз.