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    Коулмэн: «Готов встать на колени и благодарить Бэйла за этот великий турнир»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн подытожил выступление своей команды на Евро-2016 после поражения в полуфинальном матче против Португалии (0:2).

    «Я безумно горд за свою команду. Даже не могу передать словами, как сильно… Полуфинал – это огромный успех для Уэльса. Успех, которого никто не ждал. Но мы все вместе заслужили его на 200%.

    Единственный матч на Евро, которым я недоволен, – это игра с Англией. Там мы потеряли свое лицо. В остальных встречах показывали истинное лицо Уэльса. И, думаю, многим оно понравилось.

    Тренер любой сборной жалел бы о потере Рэмзи. Это потрясающий игрок. Сегодня мы не могли найти пространство в обороне Португалии. А Аарон как раз умеет делать это, как никто в мире…

    Бэйл? Он тоже человек. Он сыграл как мог. Он стер ноги в кровь и бегал как заведенный. Но он не может выиграть матч в одиночку. Гарет провел великий турнир. Я готов встать на колени и благодарить его бесконечно», – сказал Коулмэн.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 июля 2016, 08:53

      а про наших уродов так скажешь.нет.уэльс играли за страну.а наши бревна за что.паскуды конченные

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > апоголлл 7 июля 2016, 09:24

      Эххх. Утираем сопли и опять.... Надеемся, верим и ждем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Black Giz 7 июля 2016, 22:00

      вот-вот остаеться только ждать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 7 июля 2016, 05:20

      МОЛОДЦЫ!!!

      4
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