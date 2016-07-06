Зобнин: «Еще не чувствую себя в «Спартаке» своим»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об адаптации в московской команде.

«Пока еще не чувствую себя в клубе своим. Думаю, для этого нужно время. Потихоньку осваиваюсь. И, кстати, уже легче. Например, когда только пришел в «Динамо», было гораздо тяжелее, чем сейчас в «Спартаке». Потому что почти никого не знал. А здесь другая история. Знаком со всеми молодыми ребятами. В основном с ними и провожу время.

Больше всего общаюсь с Кутеповым. Знаем друг друга еще по Академии Коноплева в Тольятти. Илья мне помогает во всем. Мы с ним, кстати, похожи. Оба продумываем все до мелочей. Еще опекают Денис Глушаков и Артем Ребров. Но вообще, в «Спартаке» все ребята отличные, позитивные. И приняли меня хорошо», – сказал Зобнин.