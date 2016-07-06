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  • Первый тренер Кокорина: «Санек сам может решать, где и как ему отдыхать»

Первый тренер Кокорина: «Санек сам может решать, где и как ему отдыхать»

6 июля 2016, 17:02
10

Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал инцидент с участием своего воспитанника. Напомним, что нападающий «Зенита» был переведен во вторую команду сине-бело-голубых из-за скандальной ситуации в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

«После такого результата на чемпионате Европы публично отдыхать, наверное, неправильно. Но с другой стороны, Кокорин и Мамаев находятся в отпуске, поэтому они могут решать, как и где отдыхать. Жизнь футболиста – это постоянный тренировочный процесс. Мы в свое время вообще дома не бывали, и единственным свободным временем для нас был отпуск. Когда закончился российский чемпионат, другие игроки отдыхали, а эти футболисты поехали на сборы национальной команды. Что особенного в том, что в свой отпуск ребята оказались в ресторане? Возможно, если бы наши футболисты хорошо выступили на Евро, то на это никто бы не обратил внимания.

В любом проступке сначала стоит разобраться. Я не верю, что ребята могли потратить 250 000 евро на шампанское. Владелец заведения говорит, что они даже не пили, поэтому зачем им нужно было тратить такие деньги на алкоголь? Это еще не доказано. Саша не мог на такое пойти, потому что он очень любит футбол. Если «Зенит» все-таки примет какие-то санкции, то это будет большой удар для него.

Обычно после подобного выступления у футболиста нет настроения отдыхать в компаниях, потому что чувствуешь себя виноватым. Я бы сказал Александру: «Санек, в таких случаях нужно быть немного поскромнее». Конечно, ребята могли вести себя иначе после такого чемпионата Европы», – отметил Стаферов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Kosmotoga
1467813902
Комментарий удален.
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yorgenbarenz
1467814253
Да и не мамаев с кокориным там сидели,а двойники.Поэтому и не пили,что командировочные на трусы жёнам все потратили.
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Muhametshin
1467814328
Пацаны устали после долгого евро много бегали боролись забили много мячей пусть отдыхают
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cska-62
1467814979
"Саша не мог на такое пойти, потому что он очень любит футбол". Возможно, такое и было... Но очень давно... Или Кокорин искусно притворялся... Играл роль. Судя по его переходу в "Газпр..." ... "Зенит", футбол его не интересует, но очень интересуют деньги.
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Тraumtanzеr
1467815601
Все правильно.А визжат совки и завистники.
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denekb1977
1467818200
" Кокорин и Мамаев находятся в отпуске, поэтому они могут решать, как и где отдыхать." СУКА, так вот кто таких пиздерасов воспитывает!!!! Дедушка Сталин вернись, ты нам очень нужен.
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