Организатор вечеринки в Монте-Карло: «Кокорин и Мамаев просили выключить гимн России»

Игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев не тратили 250 тысяч евро на шампанское в ночном клубе в Монте-Карло. Об этом сообщил организатор вечеринки, пожелавший не раскрывать свою фамилию.

«Кокорин и его друг Мамаев, когда заиграл гимн, попросили его выключить, и вскоре это произошло. Они просто отдыхали, они не хотели этой громкой музыки и тем более гимна России в такой момент. Но сейчас такое время – кругом мобильные телефоны с камерами, быстрый интернет, и видео попало в сеть, хотя оно явно вырвано из контекста.

Жаль, что клубы оштрафовали игроков за это. Обидно, что российская пресса раздула историю. Могу точно сказать, что я видел, как они покидали клуб, и они точно были трезвы. Может быть, выпили бокал шампанского – не больше.

В Монако часто проходят вечеринки, и они шумные и роскошные, люди веселятся и не думают о деньгах. В тот вечер у нас были футболисты сборной России – Кокорин и его друг Мамаев. У нас много гостей из России, и тот вечер был не исключение. Кто-то узнал ребят и отправил им на стол 10 бутылок шампанского, а другой гость попросил поставить гимн России.

Также у нас был один очень важный и солидный клиент клуба – не россиянин. Он поинтересовался, кто эти парни, которым прислали десять бутылок шампанского, а когда узнал, что это футболисты, то прислал от себя еще 50 бутылок – так у нас принято, это часть веселья. Например, когда у нас гостил Леонардо Ди Каприо, то гости постоянно присылали ему за стол шампанское – это Монако, в Сен-Тропе вообще принимают душ из шампанского. Каждый веселится, как хочет», – отметил организатор вечеринки.