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  • Организатор вечеринки в Монте-Карло: «Кокорин и Мамаев просили выключить гимн России»

Организатор вечеринки в Монте-Карло: «Кокорин и Мамаев просили выключить гимн России»

6 июля 2016, 13:29
23

Игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев не тратили 250 тысяч евро на шампанское в ночном клубе в Монте-Карло. Об этом сообщил организатор вечеринки, пожелавший не раскрывать свою фамилию.

«Кокорин и его друг Мамаев, когда заиграл гимн, попросили его выключить, и вскоре это произошло. Они просто отдыхали, они не хотели этой громкой музыки и тем более гимна России в такой момент. Но сейчас такое время – кругом мобильные телефоны с камерами, быстрый интернет, и видео попало в сеть, хотя оно явно вырвано из контекста.

Жаль, что клубы оштрафовали игроков за это. Обидно, что российская пресса раздула историю. Могу точно сказать, что я видел, как они покидали клуб, и они точно были трезвы. Может быть, выпили бокал шампанского – не больше.

В Монако часто проходят вечеринки, и они шумные и роскошные, люди веселятся и не думают о деньгах. В тот вечер у нас были футболисты сборной России – Кокорин и его друг Мамаев. У нас много гостей из России, и тот вечер был не исключение. Кто-то узнал ребят и отправил им на стол 10 бутылок шампанского, а другой гость попросил поставить гимн России.

Также у нас был один очень важный и солидный клиент клуба – не россиянин. Он поинтересовался, кто эти парни, которым прислали десять бутылок шампанского, а когда узнал, что это футболисты, то прислал от себя еще 50 бутылок – так у нас принято, это часть веселья. Например, когда у нас гостил Леонардо Ди Каприо, то гости постоянно присылали ему за стол шампанское – это Монако, в Сен-Тропе вообще принимают душ из шампанского. Каждый веселится, как хочет», – отметил организатор вечеринки.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Россия Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (23)
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kotmyshka
1467801583
А за такую просьбу можно и по морде! Даже нужно!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467801600
И за дело, и без дела получите-ка люлей! Расея...
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АртурZaСМ
1467803076
Вы пожалуйста ж.о.пу с пальцем не меряйте кто Ди Каприо и кто эти вот... даже слова подходящего нет... Как говорится поздно пить боржоми. Почему-то вообще не верится в эти дешевые отмазки
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порт
1467803111
Понять.....и простить.
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ManUtd-Volgograd
1467803523
Сколько они ему заплатили, чтоб он прикрыл их?
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zenitforever2015
1467808133
Они покинули клуб, а их подруги остались прыгать от горя на столах ?
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андрей андреев
1467811850
Хочу душ из шампанского,но горячую воду отключили.Люди,а во всех городах России летом профилактика и гор.воду отключают?Или только у нас долб..
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SaturnuS
1467812547
Кокорин и Мамаев сразу попросили выключить гимн России........... а потом вылили все шампанское в туалет и пристыдили собравшихся!
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cska-62
1467813200
Интересно, а что они требовали поставить вместо Гимна России? "Боже, Царя Храни"? Или "Хорста Весселя"? Ну а может полонез Огинского "Прощание с Родиной"? С учётом того, что Кокорин каждый год "переходит" в лондонский "Арсенал"...
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vladimir-7
1467814589
Чего все обсуждают,как провели вечер ребята в отпуске. Имеют право, как хотят, так и отдыхают.
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