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    Джано: «В «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон.

    — Аленичев уже говорил о целях, которые поставлены перед командой в новом сезоне?

    — Для «Спартака» цель всегда только одна — чемпионство. А в Лиге Европы обязательно нужно попасть в групповую стадию.

    – Чего не хватает «Спартаку», чтобы наконец выиграть трофей?

    — Думаю, сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Надеюсь, что это случится очень скоро. Все зависит только от нас самих. Завоевав Кубок России в «Ростове», я пережил незабываемые ощущения, хочется почувствовать то же самое в футболке «Спартака». Ведь я в команде уже почти 10 лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2016 12:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1481

      GM 6 июля 2016, 21:52

      И эта песТня слышна из стен свинокоплекса уже который год. Результат всем известен. Но поросята - ребята упорные, перед каждым новым сезонам продолжают верить, что команда-середнячок чего-нибудь добьется ;)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 6 июля 2016, 16:47

      Сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Но надо это все суметь использовать. Так что ребята вперед.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 6 июля 2016, 15:25

      — Думаю, сегодня в «Спартаке» есть все для того, чтобы команда стала чемпионом. Надеюсь, что это случится очень скоро
      --------------------------------------------------------------
      Я десять лет, это скоро?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 6 июля 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      есть всё...кроме нормальных игроков...

      -4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 14:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак вряд ли уже когда нибудь выиграет золото.

      -7
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июля 2016, 12:27

      Правильно. Почти. Все есть у Спартака, кроме игроков, способных завоевать золото.

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2016, 12:20

      Главное захотеть и сделать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 6 июля 2016, 12:14

      всё будет

      4
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