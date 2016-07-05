Палатой по разрешению споров РФС приостановлено дело «Рубина» и Торбинского

Палатой по разрешению споров РФС было приостановлено дело по заявлению «Рубина» в отношении полузащитника «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

Казанский клуб подавал заявление из-за невыполнения игроком решения Палаты от четвертого декабря 2015-го года, обязующего его вернуть часть денег, выплаченных футболисту «Рубином» за расторжение контракта. Дело будет возобновлено после вынесения вердикта Спортивным арбитражным судом Лозанны по жалобе 32-летнего хавбека на это же самое решение о возврате части компенсации своему бывшему клубу.

Кроме того, Палата закрыло производство по заявлению нападающего Неманьи Николича в отношении «Ростова» о выплате долгов по заработной плате.