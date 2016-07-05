Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лебедев: «Мамаев с Кокориным не должны были после провала на Евро-2016 сидеть и плакать дома»

    Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что поступок игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов в Монте-Карло, не является чем-то из ряда вон выходящим. Напомним, хавбек «Краснодара» и нападающий «Зенита» угощали всех присутствующих дорогим шампанским, которое в итоге обошлось им в 250 тысяч евро.

    «Не вижу в поступке Павла Мамаева и Александра Кокорина ничего страшного. Они не украли эти деньги. Они разве госчиновники, которые получают 50 тысяч рублей, а потратили 250 тысяч долларов? Их что теперь Алексей Навальный в коррупции обвиняет?

    Ребята находятся в отпуске, у них впереди трудный сезон, они не должны сидеть после провала на Евро-2016 и плакать дома. Они получают честную зарплату и платят налоги, они ничего не украли и имеют право распоряжаться этими деньгами, как хотят. Если бы наша сборная вышла из группы, на этот инцидент никто бы даже внимания не обратил. Наоборот бы говорили, как хорошо ребята умеют отдыхать.

    Ничего страшного не произошло, но тут присутствует момент человеческого воспитания. С моральной точки зрения людям неприятно. Мало того, что в футбол проиграли, так еще и гуляют на широкую ногу, а у нас страна дальше МКАДа выехать не может – денег нет. Но воспитывать нужно было еще в детстве», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3936

      Kollljan 6 июля 2016, 12:15

      Полностью согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 6 июля 2016, 05:39

      Все таки есть в нашем футболе умные и адекватные люди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Леха 898 5 июля 2016, 21:43

      Правильно и я такого мнения!!че теперь ныть!? Жизнь продолжается ,пока отпуск надо гулять

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 5 июля 2016, 20:55

      Госчиновники - 50.000?.... Ска... Одни клоуны, что Лебедев, что Кокорин с Мамаевым...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июля 2016, 20:13

      Это не зарплата! Такой игрой такие "бабки" не заработаешь! Это ВАШИ КОНТРАКТЫ, что играй-не играй, все равно бабло получишь! Дурдом!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2016, 19:15

      Просто у них не было возможности за папиной харизмой прятаться

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11