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    «Уфа» и «Манчестер Сити» могут провести товарищеский матч

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что уфимский клуб может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити». Напомним, ранее стан «горожан» пополнил полузащитник российской команды Александр Зинченко.

    – С «Манчестер Сити» заключили договор, опубликуем его в пятницу. Там большой спектр вопросов, которые помогут нашему клубу развиваться по коммерческому пути, есть вопросы сотрудничества по детскому футболу. Сегодня мы открыли большой рынок для середняков. Это успех не только «Уфы», но и всей Премьер-лиги.

    – Возможно ли проведение товарищеского матча между клубами?

    – Это один из вариантов. Обсуждали подобное, но говорить пока рано.

    – Кто-то из «Уфы» еще приглянулся британцам?

    – Руководство «Сити» говорило, что оно давно не смотрело на рынок Восточной Европы. Зато теперь будет пристальное внимание других клубов к футболистам, играющим в РФПЛ. Есть все шансы, чтобы показывать игроков и стараться войти на европейский рынок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 5 июля 2016, 22:07

      "Зато теперь будет пристальное внимание других клубов к футболистам, играющим в РФПЛ." Раньше не смотрели,а теперь будут,в честь чего интересно.Потому что все наши обосрались на евро?И только один Сигурдссон хорошо сьиграл,из-за него?)

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 июля 2016, 18:41

      унижение ФК Уфа смотрите в интернете )

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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 июля 2016, 18:32

      процесс пошел

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