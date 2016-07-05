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    ESPN: Лассана Диарра станет игроком «Спартака»

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра станет игроком «Спартака», о чем сообщил журналист ESPN Джонатан Джонсон. При этом красно-белые пообещали выплатить задолженность французского футболиста перед «Локомотивом».

    Напомним, что ранее спортивный арбитражный суд Лозанны обязал Диарра заплатить неустойку «Локомотиву» за односторонний разрыв контракта в 2014 году.

    «Очень обидно, но, видимо, возрождение Лассана Диарра в чемпионате Франции не продлилось даже года. Он станет игроком «Спартака», – написал Джонсон.

    Источник: Twitter

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    05.07.2016 11:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 5 июля 2016, 18:32

      да на х.. он нужен???!

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 июля 2016, 15:17

      У него опять Диарея будет от России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 5 июля 2016, 13:24

      Классный игрок, явно усилит Спартак и весь чемпионат России.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > FRZZ 5 июля 2016, 20:38

      Ага, уже проходили, отыграет 4 матча на уровне, а потом будет дурочка валять и травмы залечивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 июля 2016, 12:58

      бред от бомжатника

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 июля 2016, 12:50

      опять лажа

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 12:43

      .....диарра - лучший игрок в рпфл на сегодня....в этом сезоне цска слабее на мусу, а зенит на халка.....предположу что чемпионом станет спартак!!!!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Саня БУБА 5 июля 2016, 20:40

      Я с тебя устал смеяться) Диарра ещё никуда не перешел, не сыграл ни одного матча, а ты уже пишешь, что он лучший игрок в РФПЛ)))

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 5 июля 2016, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вычеркиваем Спартак из претендентов на место в 5-ке)
      Спасибо,повеселили)))

      -6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 июля 2016, 12:05

      грабитель. Всех разведет. И Спартак кинет.
      Как игрок он просто классный. За Реал в свое время был только из-за троицы. Касильяс, Рамос и Диарра...

      1
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      Рейтинг: +35

      Red Men 5 июля 2016, 12:01

      Мне кажется это последний шанс Диарра!
      Да, как бы он не хотел возвращаться в Россию, но учитывая его возраст и сумму задолженности перед Локо.....
      А ниже своего уровня он точно играть не будет! Ведь он ещё хочет играть, а Спартак я так понял на него рассчитывает максимум на 1-1,5 года.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Red Men 5 июля 2016, 12:44

      .....да, скорее всего так и есть...только на 3 года

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      Рейтинг: +35

      Red Men > Саня БУБА 5 июля 2016, 13:41

      В Спартаке никто больше 3х не получает!
      Если он хочет что бы его долг погасили, будет играть на условиях Спартака!
      А если нет, добро пожаловать в Китай )

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Red Men 5 июля 2016, 14:15

      .....а ему и не будут платить больше 3,5.....думаю, з/п будет регрессивная....у него же пени капают на долги....скорее всего на первые полгода пропишут 2,5....на след полгода 2 и т.д.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 5 июля 2016, 11:56

      Его вообще пускать не надо в страну больше. Внести в черный список. Пусть долг отдаст сначала.

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