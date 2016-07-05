У Роналду в «Реале» появился собственный врач

Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил персонального врача в клубе. Как сообщает источник, именитый португалец выразил недовольство докторами «сливочных», а вопрос о персональном враче он выдвинул как одну важных предпосылок продления действующего соглашения.

Есть информация, что такое поведение не осталось без внимания тренерского штаба. Известно, что команду собираются покинуть все семь физиотерапевтов.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с португальцем до 2020 или 2021 года.