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    Палкин: «Если предложение «Зенита» по Ракицкому удовлетворит «Шахтер», то почему бы нет»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику Ярославу Ракицкому.

    «Варианты могут быть разные, если предложение «Зенита» удовлетворит наш клуб, почему бы нет.

    Но пока никаких контактов, переговоров с санкт-петербургским клубом у нас нет», – сказал Палкин.

    Напомним, главным тренером «Зенита» является бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу, который, как сообщалось ранее, хочет видеть Ракицкого в своем новом клубе.

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2016 00:00
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 июля 2016, 06:13

      Посмотрим, что за фрукт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 июля 2016, 04:39

      Единственный,кто не тянул "Щеневмерлу" на ЧЕ 2016.Респект за позицию.Езжай к нам,тут роднее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 5 июля 2016, 03:13

      Неплохой вариант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 00:08

      Разве украинская свидомая религия дозволяет брать деньги у ватников?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 07:35

      Их коричневые нардепы утверждают,что он сепар,потому что щеневмерлу не затягивал на ЕВРО-оттого и зрада приключилась там.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha > yurdin 5 июля 2016, 09:34

      За него жинка отдувается. Клипы про несчастных атошников снимает.

      -1
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