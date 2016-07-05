Палкин: «Если предложение «Зенита» по Ракицкому удовлетворит «Шахтер», то почему бы нет»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику Ярославу Ракицкому.

«Варианты могут быть разные, если предложение «Зенита» удовлетворит наш клуб, почему бы нет.

Но пока никаких контактов, переговоров с санкт-петербургским клубом у нас нет», – сказал Палкин.

Напомним, главным тренером «Зенита» является бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу, который, как сообщалось ранее, хочет видеть Ракицкого в своем новом клубе.