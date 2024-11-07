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    • «Зенит» получил возможность играть в РПЛ без полевых футболистов из России

    «Зенит» получил возможность играть в РПЛ без полевых футболистов из России

    «Зенит» теперь может соблюдать лимит на легионеров в РПЛ только с российским вратарем в стартовом составе.

    Петербуржцы получили возможность играть в чемпионате без полевых футболистов из России.

    Чтобы уложиться в лимит, «Зениту» достаточно выпустить голкипера с паспортом РФ, казахстанца Нуралы Алипа и натурализованного бразильца Дугласа Сантоса.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (10 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Первый спорт»

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    07.11.2024 11:47
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    Комментарии (25)
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    andrei-sarap-yandex
    1730972954
    браво ЗЕНИТ.......ПРЕЗРЕНИЕ ДУРАКАМ которые не признают конкуренцию........В ИСПАНИИ И АНГЛИИ В КОМАНДАХ ЕСТЬ ПО 4 МЕСТНЫХ ИГРОКОВ.....но сборные сильные .....а русские игроки ленивые и не могут играть в футбол .но стоят дороже в 2 раза чем простой и хороший легионер......ДОЛОЙ ЛИМИТ......КРАСНОДАР ПОЗОР РОССИИ.......вы не ФАНЫ А ПРОФАНЫ И ДУРАКИ если не признаёте конкуренцию.....за такое бабло русские должны пахать поле как было в советское время..
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    andrei-sarap-yandex
    1730973155
    ПОЗОР РОССИЙСКИМ АКАДЕМИЯМ что не учат молодых игроков......бездарные и тупые тренера что учат так плохо....приходя в командах и не могут бегать и держать мяч.......вот такие воспитаники..... тупые
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    Павелий
    1730974096
    Зенит им. А.Б. Миллера из Сан-Паулосбруга
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    Dr Metal
    1730975455
    А раньше и против Халка с Витселем были, подавай им исключительно белокожих )))
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    Борис34684
    1730975581
    Когда есть немерено бабла, зачем заморачиваться своими доморощенными. Взял отсыпал бабла и набрал гастарбайтеров. Зенит давно поменял концепцию развития клуба, Кержаковы и Аршавины остались в прошлом, теперь Касьеры и Сантосы.
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    Давид59
    1730977094
    Полевые футболисты? Это мне чем-то ромашку и мышку полевую напомнило
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730977699
    Подумаешь клуб! Вон в сборных хранции или аглицких прям сплошные доморощенные! Гыгыгы
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1730978240
    Синит - позор российского футбола!
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    Паровозов
    1730986764
    Стрёмно как то за культурную столицу России, такой состав газовик может выстовить только с условнымии топами.
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    fakeid
    1730988185
    а как же клаудиньо?
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