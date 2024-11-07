«Зенит» получил возможность играть в РПЛ без полевых футболистов из России

«Зенит» теперь может соблюдать лимит на легионеров в РПЛ только с российским вратарем в стартовом составе.

Петербуржцы получили возможность играть в чемпионате без полевых футболистов из России.

Чтобы уложиться в лимит, «Зениту» достаточно выпустить голкипера с паспортом РФ, казахстанца Нуралы Алипа и натурализованного бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

Следующий соперник – «Ахмат» (10 ноября).

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