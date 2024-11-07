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    • Спартаковец Литвинов рассчитывает на отмену красной карточки в дерби с ЦСКА

    Спартаковец Литвинов рассчитывает на отмену красной карточки в дерби с ЦСКА

    Игрок «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий в преддверии заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    «Должна ли дисквалификация Роши быть долгосрочной? Ну, дадут четыре матча... Мне без разницы.

    Меня больше интересует по мне ситуация: чтобы мне отменили красную – надеюсь, так и будет», – сказал Литвинов.

    • Спартаковца удалили за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши.
    • Сам бразилец был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и Срджана Бабича в этом же эпизоде.
    • Всего в дерби было 3 удаления. ЦСКА проиграл дома со счетом 0:2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 12:28
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730978040
    Тебе провокатор надо ещё добавить. Ручонками в лицо исподтишка меньше пихать надо было. Гыгыгы
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