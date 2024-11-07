Спартаковец Литвинов рассчитывает на отмену красной карточки в дерби с ЦСКА

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий в преддверии заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Должна ли дисквалификация Роши быть долгосрочной? Ну, дадут четыре матча... Мне без разницы.

Меня больше интересует по мне ситуация: чтобы мне отменили красную – надеюсь, так и будет», – сказал Литвинов.

Спартаковца удалили за захват рукой лица защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Сам бразилец был удалeн несколькими минутами ранее за удар рукой Литвинова и Срджана Бабича в этом же эпизоде.

Всего в дерби было 3 удаления. ЦСКА проиграл дома со счетом 0:2.

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