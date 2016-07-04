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    «Монако» подтвердил, что ЦСКА интересуется Траоре

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре попал в сферу интересов ЦСКА. Эту информацию подтвердила пресс-служба монегасков.

    «Я знаю, что ЦСКА связывался с нами относительно Траоре, но не могу сказать, оформлена ли сделка официально», – сказал представитель пресс-службы «Монако».

    Ране сообщалось, что московский клуб намерен арендовать Траоре на один сезон. По словам агента игрока Дмитрия Селюка, футболист близок к уходу из клуба, и переход в РФПЛ является одним из возможных вариантов.

    Напомним, что Траоре уже имеет выступления в России: он играл в «Кубани» и «Анжи».

    Источник: ТАСС

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    04.07.2016 23:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 июля 2016, 17:33

      нах не нужен такой кадр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 5 июля 2016, 08:55

      по моему он уже наигрался в футбол! еще года 2 назад!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2016, 07:49

      Год, два и Нигер свалит, не хочет он новую команду строить, это видно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 5 июля 2016, 07:28

      Вариант с арендой еще куда не шло. А подписывать на контракт не стоит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 5 июля 2016, 03:42

      В Кубани неплохо смотрелся,когда не ленился.

      -1
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