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  • «Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за игрока «Лиона»

«Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за игрока «Лиона»

4 июля 2016, 23:14
12

Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Foot 01, претендентами на футболиста являются «Спартак», «Сандерленд» и «Палермо».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в восемь миллионов евро. В прошлом сезоне Гренье сыграл за «Лион» 23 матча во всех турнирах, забил два гола отдал три результативных передачи.

Действующее соглашение Гренье с французским клубом рассчитано до лета 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Спартак Гренье Клеман
Комментарии (12)
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ФК Зенит всея Руси
1467663940
«Спартак» поспорит? Хм. - Разумеется, краснобелая херня, как обычно, проспорит.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1467664049
В Сартак могут переходить лишь отчаявшиеся и поставившие на себе крест люди. Неудачники с головы до пят.
Не случайно ведь именно в Спартак перешёл от нас когда-то Рома Широков.
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Русич 161
1467665114
бомжатник,рот открывай только в одном случае,когда писю хряпоешь!
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RealArsenal
1467679810
Почему не банят некоторых моральных уродов?Даже не назову их пользователями.
Ответить
palych1974
1467686395
Почти не смотрю лигу 1, кто знает: норм игрок или нет?
Ответить
RedWhiteFans2
1467693947
Спартак в половине всех трансферов участвуй а результат -....... Собачий.
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REDWHITE_
1467700469
Известен своей техникой, дриблингом и свободным ударом. Может играть как на позиции крайнего полузащитника, так и на позиции атакующего полузащитника
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Rorschach krym
1467715471
Проспорит
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