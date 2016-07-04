«Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за игрока «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Foot 01, претендентами на футболиста являются «Спартак», «Сандерленд» и «Палермо».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в восемь миллионов евро. В прошлом сезоне Гренье сыграл за «Лион» 23 матча во всех турнирах, забил два гола отдал три результативных передачи.

Действующее соглашение Гренье с французским клубом рассчитано до лета 2018 года.