Бенитес: «В «Реал» я попал немного странным образом»

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о том, как его пригласили в мадридский клуб, а также поделился воспоминаниями о работе там.

«Все это получилось немного странно. Я ожидал приглашения из АПЛ, но тут мне позвонили из Мадрида. Это был уже четвертый раз, когда они приглашали меня, и пришло время ответить согласием. Я прибыл в великий клуб, и все должно было быть идеально.

Мы на два очка отставали от «Барселоны» и вышли из группы в Лиге чемпионов. Думаю, моя отставка была вызвана внешними факторами, а не внутренними.

Я хотел создать команду, которая сможет побороться за победу в Примере, но мне это не удалось, и теперь у меня отличный проект в «Ньюкасле»», – сказал Бенитес.