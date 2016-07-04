Кутепов: «Не ощущаю себя игроком основы»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о процессе подготовки команды к предстоящему сезону.

«Процесс подготовки к сезону в самом разгаре, и сейчас мы будем делать больший упор на разбор ошибок, внутрикомандных действий. Думаю, будем подтягивать уровень, постараемся играть все лучше и лучше. Играть через день тяжело, но игры – это из тренировочного процесса самое приятное.

Не могу сказать, что ощущаю себя 100-процентным игроком основы команды. Надо постоянно работать, доказывать свою состоятельность. Сегодня так, а завтра уже все может измениться. Решать тренеру. До этого мы попробовали сыграть в три защитника, а в последнем матче вернулись к привычным четырем игрокам в обороне. Но если тренер скажет, что нужно играть по новой схеме, то это не станет проблемой. Мы с Боккетти от матча к матча все лучше притираемся друг к другу», – рассказал Кутепов.