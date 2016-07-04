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Кутепов: «Не ощущаю себя игроком основы»

4 июля 2016, 17:45
6

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о процессе подготовки команды к предстоящему сезону.

«Процесс подготовки к сезону в самом разгаре, и сейчас мы будем делать больший упор на разбор ошибок, внутрикомандных действий. Думаю, будем подтягивать уровень, постараемся играть все лучше и лучше. Играть через день тяжело, но игры – это из тренировочного процесса самое приятное.

Не могу сказать, что ощущаю себя 100-процентным игроком основы команды. Надо постоянно работать, доказывать свою состоятельность. Сегодня так, а завтра уже все может измениться. Решать тренеру. До этого мы попробовали сыграть в три защитника, а в последнем матче вернулись к привычным четырем игрокам в обороне. Но если тренер скажет, что нужно играть по новой схеме, то это не станет проблемой. Мы с Боккетти от матча к матча все лучше притираемся друг к другу», – рассказал Кутепов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (6)
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Alex Flash
1467666056
Клевета-не хорошо.А искажение правды?
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СЛАВА 81
1467666227
Бомбардир, Вы своим заголовком обманываете людей. Надо исправляться. А Кутепову удачи.
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сергей тимошенко
1467698006
кутепову удачи! закрепится в основе
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BURNIK
1467701066
Кутепов молоток
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Диктор
1467704189
Молодец-посмотрел его интервью -скромный парень,без какого либо апломба и зазнайства-уважуха полная.
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