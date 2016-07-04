Дель Боске официально покинул пост наставника сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация официально подтвердила уход главного тренера национальной команды страны Висенте Дель Боске со своего поста. Глава испанской федерации Анхель Мария Вильяр предложил 65-летнему тренеру продолжить сотрудничество с федерацией, но должность пока не уточняется. Все подробности будут известны в ближайшее время.

Напомним, что Дель Боске тренировал сборную Испании с 2008 года. За это время испанцы стали победителями чемпионата мира -2010 и Евро-2012. Одним из наиболее вероятных кандидатов на вакантную должность называется Хоакин Капаррос.