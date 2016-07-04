Рангар Сигурдссон: «В перерыве решили, что нужно закончить Евро-2016 в хорошем стиле»

Защитник сборной Исландии и «Краснодара» Рангар Сигурдссон прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Евро-2016 от Франции (2:5).

«Мы начали игру очень плохо, они же взяли с места в карьер и забили слишком много в первом тайме. В перерыве мы поговорили и решили, что нужно закончить этот турнир в хорошем стиле. Хоть мы и выиграли второй там, но результат все равно плохой. Никто не верил, что мы так далеко зайдем, кроме нас самих, но мы показали, на что способны. Мы очень горды результатом, и в целом мы довольны турниром. Нам было очень легко играть при такой поддержке болельщиков», – заявил Сигурдссон.