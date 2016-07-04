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    Лагербек ушел с поста главного тренера сборной Исландии

    Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек объявил о своем уходе из команды после матча против Франции (2:5).

    «На Евро-2016 мы были новичками и вышли в четвертьфинал. Это абсолютная фантастика. В матче с Францией мы не использовали наши головы, но и соперник играл очень хорошо. А мы совершили много ошибок и играли пассивно.

    Я мог бы продолжить работу со сборной, но теперь очередь Хеймира Халлгримссона проверить свои способности с национальной командой», – заявил Лагербек.

    Отметим, Лагербек возглавлял Исландию с 2011 года. В 2013 году к его штабу присоединился Халлгримссон.

    Источник: УЕФА

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    04.07.2016 01:01
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -5

      Егориус 7 июля 2016, 00:32

      лох

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 июля 2016, 18:00

      Уходит героем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 4 июля 2016, 18:50

      Даже он не поможет нашей сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 4 июля 2016, 13:08

      ну он и так собирался уходить после евро, так что все норм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 4 июля 2016, 10:14

      Мутко не будь кретином! пригласи Лагербека возглавить нашу сборную с полной свободой действий!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 4 июля 2016, 09:49

      Достойный тренер, достойный мужчина! И команда что надо! Нашим зажравшимся лодырям пример.

      10
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 4 июля 2016, 09:31

      Нашим до Исландии далеко они уже Герои Исландии!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2016, 09:19

      Исландцы своей игрой и поведением влюбили в себя тысячи болельщиков! Мужики!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 июля 2016, 08:42

      Мужик! И команда играла как мужики!

      9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июля 2016, 08:39

      А зря.....Хорошую команду воспитал !

      6
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