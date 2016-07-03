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Сытник: «Я лечил зубы у тренера сборной Исландии»

3 июля 2016, 19:44

Украинский футболист Денис Сытник, который часть своей карьеры провел в Исландии, в интервью телеканалу «Футбол» рассказал о своем знакомстве с тренером национальной сборной этой страны Хеймиром Халльгримссоном.

– Вы лечили зубы у главного тренера сборной Исландии. Какой он стоматолог?

– Да, у него своя клиника. У него трехэтажный дом, и на первом этаже у него своя клиника. Я не совсем у него лечил. Я лечил у его помощника, потому что он пломбами не занимается.

– Расскажите, в каком состоянии вообще исландский чемпионат.

Вы знаете, там футбол – как праздник. Не важно, на маленьком острове или в Рейкьявике, но все очень любят футбол и ходят на футбол. И поэтому развивается инфраструктура, вкладывается очень много денег. И даже на том острове, где я жил, находится около 7 зеленных полей, плюс манеж. Тоже самое в Рейкьявике, в каждой школе у них есть поле, открытое, спокойно можно выходить и играть.

– Футбол в Исландии – спорт номер один?

Скорее всего, да, главный вид спорта. Когда зима приходит, больше, конечно, в гандбол играют. Но там очень следят за английским чемпионатом. И когда прилетаешь в аэропорт, то могут спросить не Ваш паспорт, а какая у Вас команда в Англии любимая.

– Удивила ли победа над Англией конкретно Вас?

Сейчас, скажу откровенно, был удивлен. Но, прежде всего, недооценка соперника имела место. Я очень хочу, чтобы Исландия выиграла и у Франции, но думаю, что французы по-другому подойдут в этой игре.

– Скажите, играли ли Вы с кем-то из сборников, знаете лично? Какие они, ведь нам кажется, что там понятия звезд просто не существует.

Знаком с Финнбогасоном, он тогда за «Брейдаблик» выступал. Хороший футболист, хороший человек. Еще пару человек тогда тоже играли. Берварссон играл за «Сельфосс» и вратарь играл тогда тоже. Все обычные люди, никто не чувствует себя звездой. Даже когда Гудьонсен приезжает, то ведет себя как обычный человек.

– В чем основная причина такого успеха сборной?

Я думаю, что это плоды тренировок. Ведь нет такого, чтоб один матч выстрелила сборная, и все. Посмотрите на все их сборные, у них все команды начали играть в футбол. Очень много молодых футболистов. Многие футболисты уходят в аренды, ведь когда в Исландии чемпионат заканчивается, то в Швеции, Дании только начинается. В целом можно сказать, что футбол там хороший, но не платят таких денег, чтоб чувствовать себя хорошо. Они голодные ко всему.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Исландия
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