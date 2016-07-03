Сарычев: «На Евро-2016 Акинфеев входит в топ-5 вратарей»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Сарычев выразил мнение, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев является одним из лучших в своем амплуа на Евро-2016.

– Акинфеев один был достоин сыграть на таком престижном турнире, он оказался к нему готов. Показал то, что умеет. Если брать Англию, я не говорю сейчас о пропущенном голе, о нем чуть позже, то Игорь просто спас игру, в целом провел идеальный матч – игра на выходе, выбор позиции, реакция. Уровень! Что касается пропущенного гола, то, конечно, там было лишнее движение. Первая позиция – до исполнения штрафного – правильная, а в момент удара пошло движение влево, это и сбило Игоря. Стоял бы до конца, отбил бы. Что касается Уэльса, после которого вратаря критиковали, снова не соглашусь. Он много выручал! По голам есть вопрос по третьему эпизоду, где, может быть, немного неправильно сел. Но там один на один выход, а это всегда – угадал или нет. В топ-5 вратарей на этом турнире он входит.

– А кто еще?

– Буффон, Нойер – точно. Третьим поставил бы Хеннесси, четвертым – голкипера исландцев. Пятый Акинфеев.