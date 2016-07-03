Сигурдссон: «Исландию часто сравнивают с «Лестером», но никакого секрета успеха нет»

Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился мнением об успешном выступлении национальной команды на Евро-2016. Напомним, дебютант чемпионатов Европы добрался до 1/4 финала.

– Ваша команда произвела фурор. Вы чувствуете себя самой популярной сборной на Евро?

– Не думаю об этом, но внимания действительно много. Думаю, людям просто нравится видеть, что у сборной такой маленькой страны получается выигрывать. Отсюда столько внимания.

– «Лестером» себя не чувствуете?

– Нас с ним часто сравнивают, но мы просто делаем все что можем.

– Неужели нет никакого секрета успеха?

– Вряд ли может быть какой-то особенный секрет. У нас хорошая команда, мы стараемся выполнить нашу задачу в каждом конкретном матче, слушаем тренеров, доверяем им. Ну и, конечно, у нас есть понимание того, кто мы, национальная гордость, что ли.

– В чем это выражается при подготовке к матчу?

– Держим в уме, что не нужно преклоняться ни перед одним соперником. Нужно просто думать, как можно обыграть каждого из них. Так что ничего особенного. Нет никакого секрета.