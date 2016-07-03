Гаттузо отказался возглавить сборную Казахстана

Генеральный менеджер «Астаны» Марко Трабукки сообщил, что главный тренер «Пизы» Дженнаро Гаттузо ответил отказом на предложение Федерации футбола Казахстана возглавить национальную команду.

«Были переговоры, проводил их я, продолжались они достаточно долго. В итоге Гаттузо решил отказаться от данного предложения, мотивировав это семейными и футбольными причинами.

В Европе еще не понимают, что он совершил в этом году. А ведь он настоящий волшебник: с командой «Пиза» вышел в серию В, и для него эта дружина – его детище.

Дженнаро ответил отказом на предложение Федерации футбола Казахстана и направил туда письмо с просьбой на него не рассчитывать», – приводит слова Трабукки sports.kz.

Напомним, в конце прошлого месяца новым наставником сборной Казахстана стал Талгат Байсуфинов.