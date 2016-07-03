«Манчестер Юнайтед» готов предложить Погба 13 миллионов в год

«Манчестер Юнайтед», как уже сообщалось ранее, готов предложить за трансфер хавбека «Ювентуса» Поля Погба 120 миллионов евро. Сам игрок в случае перехода в стан «красных дьяволов» будет зарабатывать порядка 13 миллионов фунтов стерлингов в год (250 тысяч в неделю).

Напомним, что в настоящее время самым дорогостоящим игроком мирового футбола является полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, перешедший в Королевский клуб из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013-м году.

В минувшем сезоне Погба принял участие в 35-ти поединках Серии А, забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.