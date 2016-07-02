Дешам: «Немного тревожно перед игрой с Исландией»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями перед четвертьфинальным матчем Евро-2016 против команды Исландии.

«Чувствую и уверенность, и тревогу – всего понемногу. Исландия хорошо сыграла в группе, а затем выбила Англию, так что это, конечно, качественная команда. Это четвертьфинал, и здесь приходится играть только с серьезными соперниками. Но и уверенность мы тоже чувствуем, у нас есть цель пройти в следующий раунд», – сказал Дешам.

Также наставник французов признался, что команда не отрабатывает удары с пенальти на тренировках.

«Никогда не заставляю своих игроков тренировать пенальти. Футболисты могут сами после занятия остаться и ради веселья пробивать одиннадцатиметровые, но я никогда не организовываю пенальти».

Матч Франция – Исландия состоится в воскресенье, 3 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.