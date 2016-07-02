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    Бубнов: «Исландия? Темная лошадка превратилась в белую лань»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Франции и Исландии.

    «Интересно будет увидеть противостояние Исландии и Франции. Ведь исландцы – это та самая темная лошадка: мы об этом говорили еще до начала Евро. При этом команда не проигрывает и даже прибавляет в игре, а особенно в настрое и уверенности. Темная лошадка превратилась в белую лань.

    Конечно, исполнители в сборной Франции сильнее, но французам, в отличие от исландцев, есть что терять. А команда Исландии свою задачу на турнире уже выполнила, потому и играет так раскованно. Англичане были просто в шоке, уступив этой команде. И после такого позора на них свалилась огромная масса критики. Французы, я уверен, Исландию опасаются. И наверняка в предстоящей игре они тоже столкнутся с очень плотным прессингом. Но фаворитом в этом противостоянии все равно остаются хозяева турнира», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.07.2016 18:41
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2016, 21:44

      Едва ли исландцам удастся унести ноги в этот раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 19:40

      ....франзузы выйдут с трясущимися коленями и сразу от страха побегут забивать быстрый гол....исландия готова к этому!!!!...добро пожаловать в арктический ад!!!!....вперед айсмэны!!!

      0
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      Рейтинг: +6889

      sochi-2013 2 июля 2016, 19:34

      Опасаются, мягко сказано- бздят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 июля 2016, 19:27

      Что только не почудится ежику в тумане...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 июля 2016, 18:51

      И завтра её пристрелят.

      -2
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