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    Джано: «Аленичев сказал, что в новом сезоне я должен забить 10 голов и отдать столько же голевых передач»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игровых планах на предстоящий сезон.

    «Я думаю, для меня этот год решающий. Долго не играл, чтобы что-то не мешало. Наконец, дожил до того дня, когда ничего не мешает, не беспокоит, и можно полностью сконцентрироваться на игре. И потом для меня очень важно, чтобы тренер в меня верил и доверял до конца. Так было в «Ростове», где забил пять мячей и сделал 10 или 11 голевых передач. Тогда-то мы и выиграли Кубок. И заняли для той команды сравнительно неплохое седьмое место в чемпионате.

    Теперь очень хочу своей игрой завоевать постоянное место в основе, приносить максимальную пользу команде, помочь ей выиграть что-то серьезное. Надеюсь, все мои беды остались позади и лимит травм исчерпал на десять лет вперед. Аленичев тоже так считает. Наверное, поэтому и сказал: «В этом сезоне ты должен забить десять мячей и еще с тебя десять голевых передач». По-моему, он не шутил. А раз так – уж я постараюсь», – сказал Джано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.07.2016 18:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 16:43

      Да шутит он, шутит! Вам на всю команду 10 голов нормально будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 июля 2016, 11:59

      Маловато задание!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 3 июля 2016, 01:38

      "Фантазёр! Ты меня называла..."

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 3 июля 2016, 00:16

      Желаю удачи Джано

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июля 2016, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотеть не вредно !

      -7
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 июля 2016, 21:06

      главное зинаиду хорошо попетрушь

      5
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 2 июля 2016, 20:48

      Ждем 10 +10,вполне реально главное поменьше травм побольше игр!
      И питерскимпитрилам 2+2! И все будет ништяк

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 19:56

      .....та нормальный план, че вы раскудахтались!!!!!...реальный....бесков раньше тоже всем рисовал вполне реальные планы, а потом три шкуры драл...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6303

      Добрый Бобер 2 июля 2016, 19:31

      Если запасной забьёт 10 и отдаст 10, то что должны творить основные?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 18:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В принципе, задача 10 + 10 достижима. Спартак за сезон играет массу договорняков. Так что при определённой ловкости Джано, который стесняется фамилии своих предков, мог бы подсуетиться и влёгкую набрать эти 10 + 10.

      -
      А в честной борьбе - конечно, нет. Просто смешно. Аленичев этого ограниченного грузина безжалостно потроллил.

      -13
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