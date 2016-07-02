Джано: «Аленичев сказал, что в новом сезоне я должен забить 10 голов и отдать столько же голевых передач»

Да шутит он, шутит! Вам на всю команду 10 голов нормально будет.
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игровых планах на предстоящий сезон.
«Я думаю, для меня этот год решающий. Долго не играл, чтобы что-то не мешало. Наконец, дожил до того дня, когда ничего не мешает, не беспокоит, и можно полностью сконцентрироваться на игре. И потом для меня очень важно, чтобы тренер в меня верил и доверял до конца. Так было в «Ростове», где забил пять мячей и сделал 10 или 11 голевых передач. Тогда-то мы и выиграли Кубок. И заняли для той команды сравнительно неплохое седьмое место в чемпионате.
Теперь очень хочу своей игрой завоевать постоянное место в основе, приносить максимальную пользу команде, помочь ей выиграть что-то серьезное. Надеюсь, все мои беды остались позади и лимит травм исчерпал на десять лет вперед. Аленичев тоже так считает. Наверное, поэтому и сказал: «В этом сезоне ты должен забить десять мячей и еще с тебя десять голевых передач». По-моему, он не шутил. А раз так – уж я постараюсь», – сказал Джано.