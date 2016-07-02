Гиггз покинул «Манчестер Юнайтед» после 29 лет, проведенных в клубе

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз покинул английский клуб. Отметим, что в качестве футболиста и управленца валлиец провел в стане «красных дьяволов» 29 сезонов.

«Это важное решение для меня покинуть клуб, который стал моей жизнью с 14 лет. Пришло время для новой главы, и я очень переживаю насчет своего будущего. Я работал в лучшем месте, которое и не мог представить. Спасибо персоналу, болельщикам и всем, кто поддерживал меня. Очень тяжело говорить «до свидания» после стольких проведенных вместе лет», – сказал Гиггз.